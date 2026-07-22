Reconoce Oficina del Historiador a graduados en Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural

En un acto simbólico celebrado en la sede de la institución, se reconoció a tres graduados del curso actual por encuentro en la Universidad Ignacio Agramonte, quienes merecieron títulos de oro y el premio al mérito científico.

Estos nuevos profesionales asumen la misión de proteger, restaurar y transmitir los valores históricos, arquitectónicos y artísticos de la ciudad.

La Oficina del Historiador se preocupa y ocupa por enriquecer los valores de la urbe, y salvaguarda la memoria de una ciudad que la inspira y la compromete.