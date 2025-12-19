Salvar la economía con el esfuerzo de todos

La Habana.- Un enriquecedor debate sobre temas económicos, tuvo lugar durante el Sexto Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular correspondiente a la X Legislatura, que evidenció la necesidad de avanzar con nuestros propios esfuerzos aprovechando cada reserva interna del país.

Encabezado por el General de Ejército, Raul Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, a través de videoconferencia, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la Republica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados emitieron sus enriquecedores criterios sobre la marcha del cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el Plan de la Economía para el 2026, así como el Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para el venidero año.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez – Oliva Fraga, diputado por el municipio de Marianao, en La Habana, comentó que pese a la insatisfacción porque todavía no se alcanzan los resultados ansiados, existe la convicción de que en 2026 el panorama será más favorable.

En relación con la inversión extranjera, dijo, es una de las principales opciones para materializar el anhelado despegue. Recordó cómo en el contexto de la pasada Feria Internacional de La Habana, se anunció un grupo de decisiones para flexibilizar y hacer más atractiva al empresario foráneo su presencia en Cuba. “Se trabaja para que esas medidas se hagan efectivas en el menor plazo posible. Hay que lograr, insistió, que la ventanilla única se convierta en una herramienta real al servicio del inversionista extranjero”.

Agregó que en 2026, corresponde la actualización de la Ley de Inversión Extranjera, y es la intención que el nuevo texto viabilice e incentive la actividad. Pérez-Oliva, informó que aún en medio de un escenario muy adverso, las exportaciones de la inversión extranjera en el país crecen un 20 % respecto a 2024. ¨Hay que poner énfasis en la producción para generar más exportaciones¨, insistió, y ello es vital en los sectores claves de la economía.

El nuevo mecanismo para la asignación de las divisas, busca también crear las condiciones para obtener resultados superiores en esa esfera. El viceprimer ministro se refirió también a los esquemas económicos diseñados para un grupo de empresas y entidades. Han han sido ya aprobados 46, de ellos 31 se encuentran funcionando y arrojan ya los primeros resultados, aunque es muy pronto para que se materialicen todas las potencialidades que ofrecen. Pérez- Oliva llamó a fortalecer los vínculos con las formas de gestión no estatal, un sector que aporta ya el 20 % del intercambio comercial del país.

El diputado por el capitalino municipio de Arroyo Naranjo, Emilio Interián, con más de treinta años de experiencia en la actividad parlamentaria, aseguró que la situación económica es hoy más compleja que hace 6 meses, y el pueblo espera propuestas y resultados que permitan superar ese adverso escenario.

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía no puede ser entonces un documento más. Si queremos que se cumplan sus objetivos, necesitamos cuadros preparados y dinámicos que analicen rápido sus propuestas para llegar a resultados concretos con prontitud. El diputado calificó de muy positivas las medidas para fomentar la inversión extranjera. Corresponde ahora a cada ministerio, institución o sector trabajar en iniciativas novedosas que potencien la actividad. Al hablar sobre los esquemas económicos, los consideró muy útiles, en particular en el sector de la agricultura, donde comienzan a verse los cambios. Sin embargo, persisten obstáculos y trabas que impiden su completa materialización y que es imprescindible eliminar.

Por su parte, Raydel Montesino Perurena, rector de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y diputado por el municipio Playa, afirmó que el Programa de Gobierno, es de todos, es la vía y el camino para salir de la difícil situación que enfrenta el país. Hay que trabajar con constancia, disciplina, audacia y dinamismo para cumplir sus objetivos.

Como una hoja de ruta para la recuperación que necesita nuestra economía catalogó el diputado Ian Pedro Carbonell el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se implementa en el contexto de una guerra económica que busca el decrecimiento de nuestros ingresos en divisas y el colapso de nuestra economía.

En ese análisis del Programa de Gobierno, consideró, se busca cómo asociar cada objetivo al menos a un instrumento que permita que ese objetivo no quede solo en una exhortación. Ese es uno de los elementos más importantes en la búsqueda de consenso, el diseño de instrumentos puntuales que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos diseñados.

Las transformaciones concretas que ya se han iniciado, consideró, tienen un carácter profundo y van a permitir que nuestras empresas estén en mejores condiciones para fomentar el desarrollo de sus potencialidades y avanzar hacia el cumplimento de los objetivos trazados.

Cómo tributamos cada uno de nosotros al cumplimento de los objetivos es fundamental, para que en verdad se aprovecha el contenido de Programa y contribuya a la mejora de nuestras condiciones económicas.

Más adelante, el diputado Carlos Miguel Pérez destacó que, si bien ya tenemos mercado cambiario en el país, hecho que responde a uno de los acuerdos que nos hemos trazado en las últimas asambleas, “ahora no podemos darnos el lujo de volverlo a perder, y para ello, el nuestro, tiene que cumplir con las reglas de cualquier mercado cambiario”.

Asimismo, hizo referencia a que, aun cuando se ha definido que la transformación de los subsidios es un proceso paulatino, resulta impostergable en medio del actual escenario, siendo un paso necesario para avanzar en la transformación cambiaria del país.

A partir de la intervención de un diputado de la provincia de Holguín, que entre otros temas se refirió a qué ha significado el esquema de autofinanciamiento en divisas aprobado para Salud Pública, el ministro del sector, doctor José Ángel Portal Miranda, explicó que en estos momentos esos ingresos se dedican fundamentalmente a la adquisición de medicamentos, equipos, y material gastable.

No se ha podido asignar todo el financiamiento que necesita la recuperación de la infraestructura, aseguró, pues ha sido necesario dedicarlo a otros renglones que sostienen los servicios básicos del sistema.

En el Plan del año próximo, dijo, se ha previsto realizar acciones con el propósito de garantizar vitalidad y un mejor confort de los servicios se Salud.

No obstante, Portal Miranda aseguró que será imposible, en un corto periodo de tiempo poder dar respuesta a todas las necesidades que tiene el Sistema Nacional de Salud, por eso en estos momentos trabajamos a partir de prioridades dentro de las necesidades más acuciantes, que nos permitan un avance tecnológico en determinados servicios que en estos momentos están limitados o detenidos y no se ofrecen en toda su magnitud.

De manera particular sobre la actual situación epidemiológica que atraviesa la nación, sobre todo a partir del segundo semestre del año, Portal Miranda subrayó que es un tema que “nos ocupa y preocupa a todos en el sector”, cuya complejidad no está dada solo por la magnitud de la epidemia, sino también por su impacto directo en la vida cotidiana de nuestra población y en el desarrollo de la economía.

Asociado a ello recordó que en el territorio nacional en estos momentos se enfrenta de forma simultánea la circulación de varias arbovirosis, fundamentalmente dengue y chikungunya. El comportamiento de ambas enfermedades, dijo, se ha convertido en un desafío para el Sistema Nacional de Salud, no solo por el incremento del número de casos, sino por las condiciones en que ha debido hacerse frente a la epidemia.

Aun cuando no estamos satisfecho con lo que hemos podido hacer, en el actual contexto el Sistema Nacional de Salud ha respondido, entre otras medidas, con la reorganización y la creación de nuevas capacidades de servicios; el refuerzo de la Atención Primaria de Salud; el incremento de la pesquisa de casos febriles, y el despliegue de acciones intensivas de control vectorial en áreas de mayor riesgo, acorde con los recursos disponibles.

A su vez se ha integrado también hacer de la ciencia, que ha permitido la actualización de protocolos de manejo clínico, así como el desarrollo de ensayos clínicos, estudios de secuenciación genómica y proyectos innovadores para el manejo de las secuelas crónicas del chikungunya, al tiempo que se estudian otros métodos de control vectorial.

Al cierre de la última semana, detalló, continuaban disminuyendo las atenciones médicas por fiebres inespecíficas, en un 21.1% con relación a la semana anterior. Durante las últimas siete semanas, ese indicador ha mantenido un comportamiento al descenso en el país.

Aun con las insatisfacciones por lo que no hemos logrado, finalmente el Ministro reconoció a los trabajadores del sector, quienes han sostenido una respuesta en condiciones extremadamente difíciles, con jornadas extensas y recursos limitados, pero con una entrega y una responsabilidad admirables.

Enfrentar la epidemia, valoró, no es solo una tarea sanitaria: es un acto de responsabilidad social.

El papel de los jóvenes de la FEU, fue resaltado por Litza Elena González, Presidenta de la organización y diputada por el municipio Calixto García, en Holguín.

Aseveró que una de las interrogantes que se han hecho en la discusión del Programa de Gobierno, es cómo alcanzar una participación consciente de los jóvenes para aportar a los sectores de la economía.

Un aspecto resaltado en la mayoría de las intervenciones fue la manera en que se tienen en cuenta los criterios de la población para enriquecer el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en el proceso que abarca a instituciones y organismos de todo el país.

El Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, concluyó que “entre todos tenemos que buscarles soluciones a los problemas, y entre todos, lograremos avanzar”.

Por: Yaima Puig / Héctor Martínez / Demetrio Villaurrutia (Tomado del sitio web de la Presidencia de Cuba)