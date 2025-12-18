La Habana.- Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre escalada de la agresión del Gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba condenamos enérgicamente el reciente acto de piratería y terrorismo marítimo llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en aguas internacionales del mar Caribe, el pasado 10 de diciembre, cuando fuerzas militares de ese país asaltaron un buque petrolero, cerca de las costas de Venezuela.

Condenamos también la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer un pretendido bloqueo naval contra la República Bolivariana de Venezuela para impedir el libre comercio de hidrocarburos, lo cual constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que quebranta la paz en la región.

Estas acciones se inscriben en la estela de provocaciones y agresiones del actual gobierno estadounidense contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, que ha escalado a partir de su desproporcionado e injustificado despliegue militar en el mar Caribe, que pone en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.

Son actos que violan flagrantemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Crean un precedente muy negativo para el libre comercio internacional y la libertad de navegación entre naciones soberanas, que daña a la comunidad internacional en su conjunto, incluyendo a Cuba.

La incautación del buque, el robo de su carga y los pretextos usados para bloquear embarques petroleros, dejan al descubierto el verdadero objetivo que Washington persigue en su actuación cada vez más agresiva contra Venezuela, que no es otro que tomar el control de sus inmensos recursos naturales, a través de un incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en la región y con el uso de instrumentos de fuerza, como parte de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y del «Corolario Trump» que reivindica la nefasta Doctrina Monroe.

Recordamos que la región de América Latina y el Caribe fue proclamada como Zona de Paz por todos los Jefes de Estado y Gobierno de la región, en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, en 2014. Esta Proclama mantiene plena vigencia, y debe ser respetada. Es una obligación de todos los gobiernos ante nuestros pueblos.

Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba llaman a los pueblos y Parlamentos del mundo a condenar con firmeza esta escalada en la agresión contra la nación bolivariana.

Es nuestro deber movilizarnos en el repudio de estas prácticas de piratería moderna, en la denuncia de la amenaza y uso de la fuerza, en el llamado a detener las criminales intenciones de la Casa Blanca contra la hermana Venezuela, y en defensa de la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América.

La Habana, 18 de diciembre de 2025.

Tomado del sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular