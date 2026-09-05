Joven camagüeyano conquista tres medallas en Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra

Camagüey- El talento juvenil de Camagüey brilló en los escenarios internacionales. Por primera vez, Cuba participó en la XIX Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO 2026), celebrada del 20 al 27 de agosto en Turín, Italia, y el joven Alejandro Pacheco Cabrera, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Máximo Gómez Báez, se convirtió en protagonista al conquistar tres medallas en distintas modalidades.

Alejandro obtuvo dos preseas de plata en pruebas grupales —una teórica y otra práctica— y sumó, además, una medalla de bronce en el examen teórico individual. Su desempeño lo posiciona como un referente del potencial científico de la juventud cubana y como símbolo del esfuerzo académico que se cultiva en la provincia de Camagüey.

La delegación cubana, integrada por tres estudiantes, regresó con un total de cinco medallas, un resultado sin precedentes para el país en esta competencia académica que reunió a más de 160 jóvenes de 41 naciones. Las pruebas incluyeron exámenes teóricos, investigaciones de campo y proyectos internacionales en áreas como geología, meteorología, oceanografía e hidrología.

Además de Alejandro, destacó Carlos Jesús Valiente García, del IPVCE Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, quien conquistó dos medallas de bronce en pruebas individuales y grupales. El tercer integrante del equipo aportó al esfuerzo colectivo que permitió alcanzar este resultado histórico.

Más allá de las preseas, la participación cubana en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra simboliza la capacidad de la juventud de la Isla para competir al más alto nivel, incluso en un contexto marcado por limitaciones materiales y déficit de docentes.

Este triunfo confirma que la juventud cubana, representada en la figura de Alejandro Pacheco Cabrera, puede aportar prestigio a la nación en el ámbito científico y abrir camino a futuras generaciones en escenarios internacionales.