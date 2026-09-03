Gaceta Oficial publica nuevas normativas para los actores económicos no estatales

La Habana.- La Gaceta Oficial publicó este miércoles un paquete de decretos-ley que modifica sustancialmente el marco legal de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia en Cuba. Las normativas buscan ampliar las posibilidades de actuación de los actores económicos no estatales y respaldar las transformaciones económicas y sociales impulsadas por el país desde el nivel municipal.

Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, explicó en conferencia de prensa que las modificaciones reducen requisitos y trámites para la creación de estas formas de gestión. El nuevo texto reconoce además las contrataciones de más de cien trabajadores para el ejercicio de la modalidad de empresa privada, y permite que ciudadanos cubanos residentes en el exterior sean socios de estas entidades.

Las empresas privadas y mipymes podrán ahora incorporar nuevas producciones y servicios sin abandonar su actividad principal, siempre que cuenten con las condiciones para ello. En materia de comercio exterior, los actores no estatales tendrán la facultad de realizar operaciones directas de importación y exportación, previa autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

En el sector agrícola, el viceministro Maury Hechavarría Bermúdez anunció cambios relevantes en la gestión de la tierra que incluyen la entrega de usufructo a mipymes y empresas privadas, algo no contemplado hasta ahora. La superficie y el plazo de usufructo no tendrán límites únicos, sino que se acordarán según las características del proyecto, y los trámites se simplificarán para agilizar los procesos.

La viceministra del Comercio Interior, Inalvis Smith Lubén, informó la formalización del vendedor ambulante como modalidad dentro del trabajo por cuenta propia, con un procedimiento simplificado de autorización e identificación. Además, desde el Ministerio de Salud Pública se anunció que 36 proyectos de farmacias gestionadas por formas no estatales están en marcha, aunque estas no podrán comercializar medicamentos de uso hospitalario ni productos sujetos a restricciones.

El paquete incluye también regulaciones para actividades educativas como cuidado de niños y clases de idiomas, y actualizaciones bancarias que eliminan la presencialidad inicial para apertura de cuentas. Según el Banco Central de Cuba, los aportes para constituir empresas podrán realizarse en pesos o divisas, y las entidades financieras tendrán plazos definidos para habilitar las cuentas corrientes, completando así un entramado normativo que busca dinamizar la economía cubana.