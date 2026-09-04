5 de septiembre de 2026
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IPVCE Máximo Gómez Báez: cuna de la ciencia cubana en Camagüey

TV Camaguey01 minutos
IPVCE Máximo Gómez Báez: La cuna de la ciencia cubana en Camagüey

Camagüey.- Durante décadas, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas «Máximo Gómez Báez» ha sido mucho más que un centro de enseñanza. Es el lugar donde miles de jóvenes camagüeyanos descubrieron su pasión por la ciencia y forjaron un camino que los llevaría a convertirse en protagonistas del desarrollo científico de Cuba.

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