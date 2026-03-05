9 de marzo de 2026
Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Restablecido Sistema Eléctrico en Cuba

La Habana.- Desde las cinco de la mañana de este jueves está enlazado el Sistema Eléctrico desde Pinar del Río hasta Guantánamo, aunque con déficit en la generación.

