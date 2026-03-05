Camagüey en el Clásico Mundial: Odelín y Anderson

Camagüey- Los primeros jugadores de Camagüey elegidos para ver acción en el Clásico Mundial de Béisbol fueron el lanzador Vicyohandri Odelín y el jardinero Leslie Anderson.

Ambos tuvieron papeles secundarios durante el desarrollo de la primera edición en el año 2006. Sin embargo, una de las actuaciones la más recordadas fue la que tuvo Odelín como factor esencial en la victoria cubana sobre la novena de Puerto Rico durante la segunda fase tras un relevo eficaz.

Para la segunda edición del magno evento del deporte de las bolas y los strikes, repetiría en la nómina del equipo nacional Leslie Anderson en un evento donde tendría mayor protagonismo.

De jugador suplente en los jardines llegó a ser inicialista titular. Luego de la clasificación a la segunda fase y el reencuentro frente a la novena japonesa, Anderson tuvo su gran momento. De su desempeño ofensivo, destaca ante los nipones un doblete como extra base.

Hasta la sexta edición, fue el único jugador de equipos de Camagüey con dos participaciones, marca que igualó el Yariel Rodríguez con su repetición en el equipo de las cuatro letras este año.