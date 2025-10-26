Divulgan recomendaciones de seguridad ante huracán Melissa

La Habana.- El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) y la Defensa Civil de Cuba (DC) divulgaron desde sus perfiles institucionales en la red social Facebook orientaciones para la población con el fin de garantizar la seguridad ante la evolución del huracán Melissa, que avanza en el Caribe con gran intensidad.

Las instituciones recordaron que la información oficial sobre el fenómeno atmosférico puede consultarse de manera gratuita en el sitio web del Instituto de Meteorología (www.insmet.cu), así como a través del teléfono 7 866 6060, disponible las 24 horas.

También se indicó que Radio Reloj mantiene habilitada la línea 8007356 para ofrecer actualizaciones sobre el evento meteorológico.

Entre las recomendaciones emitidas se incluyó el uso racional de los teléfonos móviles durante posibles cortes eléctricos, con el objetivo de preservar la batería para comunicaciones esenciales.

Las orientaciones sugirieron reducir el brillo de la pantalla, activar el modo de ahorro de energía y desactivar funciones como GPS, Bluetooth y Wi-Fi cuando no resulten necesarias.

Asimismo, se aconsejó emplear mensajes de texto o audios breves en lugar de llamadas prolongadas, y evitar el envío de archivos pesados que consuman recursos.

El Insmet y la DC insistieron en que la población debe priorizar la comunicación con familiares y grupos de emergencia, y abstenerse de difundir rumores o informaciones no verificadas.

Las autoridades reiteraron que la protección de la vida constituye la prioridad y exhortaron a mantenerse atentos a los partes oficiales que se emitirán en las próximas horas.