Entrega la UPEC Distinción Félix Elmusa

La Habana.- Como parte de la jornada por el Día de la Prensa la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, entregó en acto solemne la Distinción Félix Elmusa a un grupo de sus miembros con 15 años o más de trabajo y con una relevante ejecutoria en su labor profesional.

En esta jornada del martes, dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, recibieron el máxima lauro que otorga la UPEC nueve trabajadores de los diarios Granma y Juventud Rebelde, revista Bohemia, agencia Prensa Latina, la radio y la televisión, así como 20 colegas de los medios provinciales.

En nombre de los premiados la periodista del Diario Granma, Yisell Rodríguez, destacó que en tiempos de crisis se eleva la importancia del periodismo, profesión que acompaña a la ciudadanía en esa aventura difícil y hermosa que es la vida.

«Este año en especial la crisis energética nos obliga a reinventarnos en nuestra profesión entre largos apagones y severas dificultades para la movilidad·, apuntó.

La ocasión fue propicia también para entregar los premios de los concursos de periodismo histórico y los de periodismo deportivo José González Barrios.

En el acto se encontraban presentes Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido; Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC y Katia Rodríguez, secretaria general del Sindicato de la Cultura.