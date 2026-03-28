Díaz-Canel dialoga con jóvenes sobre presente y futuro de Cuba

La Habana.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dialogó con jóvenes destacados de diversos sectores de la sociedad sobre su papel en el presente y futuro de la Revolución, en vísperas del 4 de abril, trascendió este sábado.

En el capitalino Salón de Protocolo El Laguito, el jefe de Estado escuchó las voces de estudiantes, obreros, científicos y soldados, en un encuentro que contó con la presencia especial de jóvenes combatientes que participaron en los hechos del 3 de enero en Caracas, durante la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela.

«Para nosotros ustedes forman parte del presente y del futuro», expresó Díaz-Canel ante sus interlocutores, según reportó la Presidencia de Cuba.

El primer mandatario destacó la importancia de que las nuevas generaciones participen activamente en todas las tareas del país para garantizar la continuidad del proceso revolucionario.

Durante el intercambio, Díaz-Canel abordó la compleja y peligrosa situación del mundo actual, los antecedentes y el impacto del bloqueo contra Cuba, que se ha recrudecido de manera extrema, y la gestión de la epidemia de la Covid-19.

El presidente recordó que «hay otra gente en el mundo que sí se da cuenta y reconoce la grandeza del pueblo cubano; y seguimos siendo esperanza, y por eso Cuba no está sola y no está aislada».

Sobre el papel de la juventud en estos tiempos, el dignatario disertó sobre tareas cruciales como la defensa, la batalla energética, la producción y la economía, la batalla comunicacional, la movilización popular, la formación ideológica, la solidaridad, el compromiso social y la creatividad cultural.

«Si Fidel y su generación no dejaron morir las ideas del Apóstol en el año de su centenario, nosotros no vamos a dejar morir las ideas del Comandante en Jefe en su centenario», enfatizó Díaz-Canel, quien señaló que «la mejor manera de hacerlo es participando».

La jornada culminó con el acto de entrega de reconocimientos y condecoraciones de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo.

La Bandera de Honor, el más alto estímulo que entrega el Buró Nacional de la UJC a colectivos juveniles, fue otorgada a diez centros: el Tribunal Provincial de La Habana; la Central Termoeléctrica «Antonio Guiteras» de Matanzas; la Fiscalía Provincial en Matanzas; la Dirección General de Etecsa en La Habana y el Hospital «Hermanos Ameijeiras».

Asimismo, fue entregada a la Base Central de Abastecimiento de las FAR; la Jefatura de la Contrainteligencia Militar; el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas; la Academia de la Policía Nacional Revolucionaria «Mártires de Tarará»; y la Dirección de Criptografía del Ministerio del Interior.

Doce jóvenes recibieron de manos del presidente cubano la Orden «Julio Antonio Mella», máxima distinción de la UJC por méritos extraordinarios en el estudio, el trabajo creador o la defensa de la Patria.

Además, 21 jóvenes recibieron la medalla Abel Santamaría y otros 13 la medalla José Antonio Echeverría. (Fuente: Prensa Latina)