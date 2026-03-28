Camagüey impulsa la medicina natural: tradición y ciencia al servicio de la salud

Camagüey- En la provincia agramontina la industria farmacéutica se reinventa día a día, combinando tradición y modernidad. La Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Camagüey es la entidad encargada de la comercialización y distribución de medicamentos, productos ópticos y artículos de ortopedia técnica.

En los últimos años, esta empresa ha impulsado con fuerza la producción y venta de productos de medicina natural y tradicional, alineándose con una política nacional que fomenta el aprovechamiento de la rica biodiversidad camagüeyana y las prácticas herbarias heredadas de generaciones anteriores.

Damaris Guillén Vis, directora técnica y productiva de la institución, nos informa que actualmente existen dos farmacias especializadas en medicina natural, terapia floral y medicamentos homeopáticos: la farmacia 6-55, ubicada en Martí esquina San Pablo, y la 6-48, en Avellaneda esquina Pobre.

En la farmacia 6-48, entre los medicamentos homeopáticos disponibles, se encuentran el árnica, utilizado como analgésico y antiinflamatorio; la símplita, indicada para el tratamiento de fracturas bajo prescripción ortopédica; el hamamelis virginiana, recomendado para problemas circulatorios; y la carcárea carbónica, destinada a trastornos óseos. Además, ofrecen otros remedios como nicotino, valeriana y pasiflora.

Por su parte, la farmacia 6-55 cuenta con 17 renglones de medicina natural, entre ellos gotas antitusivas para el tratamiento de la tos, tinturas de anamú (analgésico), guayaba, hinojo (digestivo), cañasanta y pasiflora, entre otros.

Es importante destacar que la venta de estos medicamentos está regulada, permitiéndose la compra de un máximo de cuatro frascos por persona en la actualidad.

Gracias a su accesibilidad y eficacia, la medicina tradicional ha dejado de ser una opción complementaria para convertirse en una solución efectiva para numerosas afecciones.

El verdadero valor de la medicina natural radica en preservar la sabiduría ancestral sin renunciar a los avances científicos modernos. Estos remedios son un recordatorio constante de que los tratamientos más poderosos crecen a nuestro alrededor desde tiempos inmemoriales. (Martha Karla Gutiérrez Pacios/Estudiante de Periodismo/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)