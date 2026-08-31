Concluye en Camagüey la XXXIV Feria del Libro (+ VIDEO)

Camagüey- La Feria del Libro, espacio por excelencia para la adquisición de títulos cubanos y extranjeros, cerró sus puertas en Camagüey tras un intenso programa teórico, literario y artístico.

La trigésima cuarta edición del evento llegó a su fin durante una gala celebrada en el Casino Campestre, donde el Centro Provincial del Libro y la Literatura reconoció a la intelectual Yoandra Santana, dedicataria de la cita en el territorio, por su valiosa trayectoria literaria.

Desde ese mismo escenario, el director provincial de Cultura, Kenny Ortigas, ponderó el esfuerzo de las instituciones para garantizar el buen desempeño de la feria y agradeció la colaboración de numerosas personas.

Como broche de oro, el grupo musical Caribe Son, perteneciente a la Casa de Cultura Amalia Simoni, ofreció temas de su repertorio, acompañado por varios artistas del territorio.

Una vez más, esa fuente inagotable de sabiduría que es el libro propició el encuentro entre obras, autores y públicos. La feria se consolidó así como un acontecimiento cultural repleto de historias que recorren el vasto mundo de la literatura.