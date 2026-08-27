Industria textil camagüeyana prioriza confección de uniformes escolares

Camagüey- En respuesta a las necesidades del país, los trabajadores de empresas textiles de la provincia de Camagüey laboran para culminar con la entrega de los uniformes escolares que actualmente demandan los diferentes niveles educativos.

Con vistas a agilizar la ubicación de esa producción terminada en la red de comercio minorista, se realizan alianzas entre la empresa estatal y los nuevos actores de la economía.

Cerca de 5 mil sayas de la educación primaria fueron concluidas durante el primer semestre del año en el Taller de Confecciones de Guáimaro. A pesar de que muchos equipos presentan algún tipo de deterioro, se hace un gran esfuerzo para mantenerlos funcionando.

Igualmente, se trabaja para incrementar los niveles productivos en el taller de Confecciones del municipio de Sibanicú, que actualmente asume la producción de uniformes escolares para varias enseñanzas.

Para recuperar los atrasos en la producción de los uniformes escolares —motivada principalmente por las limitaciones para importar tejidos y otras materias primas, donde también se hace sentir el bloqueo—, el Gobierno Provincial de Camagüey indicó aprovechar las transformaciones económicas y lograr encadenamientos con el sector privado, con vistas a garantizar esas producciones.

Según Lisandra Pérez Sánchez, socia principal de la Mipyme Thago Confecciones Textiles, para la empresa que representa constituye un compromiso aportar un número de prendas escolares. Destacó que se organizan los horarios para garantizar esas confecciones y otras que habitualmente producen.

Calzar la producción de uniformes escolares para las matrículas de más de 700 instituciones educativas constituye una prioridad tanto para la empresa estatal como para los actores económicos que, en tiempos difíciles, asumen una tarea que agradece toda la familia.