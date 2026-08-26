Camagüey abre sus puertas a la literatura: llega la Feria del Libro 2026

Camagüey- En Camagüey, el Casino Campestre será la sede principal durante la trigésimo cuarta edición de la Feria del Libro, que se extiende además a otros espacios de la ciudad y la provincia. El encuentro cultural, organizado para los días 28, 29 y 30 de agosto, contará con un variado programa artístico y literario que busca acercar a los públicos a la riqueza de los textos y al universo de la creación.

Junto al programa literario, se realizarán espectáculos artísticos y encuentros teóricos que propiciarán el diálogo entre autores, lectores y especialistas. Entre las propuestas más atractivas figuran el pabellón infantil «Tesoro de Papel», los espacios «La Rueda Dentada» de la Fundación Nicolás Guillén, «Arte Cómic» y la peña campesina, cada uno concebido para estimular el gusto por la lectura y la participación de todos los públicos.

La presencia de varias editoriales del país evidenciará la magnitud que alcanza este encuentro cultural, considerado uno de los más importantes del año en Cuba. La diversidad de títulos y la oportunidad de acceder a obras de distintos géneros convierten a la Feria del Libro en un momento irradiante para la literatura y su promoción.

La cita camagüeyana se reafirma como un espacio de sabiduría y encuentro, donde el libro es protagonista y la cultura se celebra desde el intercambio directo entre creadores y lectores. Es, en esencia, una razón para el acercamiento entre obras, autores y públicos.