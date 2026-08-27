Taichi: el arte milenario que conquista a Cuba como terapia física y emocional (+ INFOGRAFÍA Y VIDEO)

En el frenético mundo del fitness actual, donde priman las rutinas de alta intensidad y el rendimiento inmediato, el Taichi —arte marcial milenario originario de China— se abre paso como un remanso de tranquilidad. Con su ritmo pausado, movimientos suaves y fluidos, y respiraciones profundas, esta práctica ha sido definida como «meditación en movimiento» o «medicina en movimiento». Inspirado en las acciones de animales, el Taichi se considera un ejercicio de bajo impacto y cámara lenta, pero sus beneficios van mucho más allá del ámbito físico. Integra mente y cuerpo, y cada vez más investigaciones científicas avalan su uso como complemento terapéutico en diversas afecciones.

¿En qué consiste el Taichi?

El término Taichi significa literalmente «supremo puño definitivo» o «sublime último puño». En la actualidad, se le considera cada vez más como una práctica físico-espiritual que utiliza técnicas procedentes de la medicina tradicional china para trabajar el sistema energético del organismo. Su objetivo principal es liberar el chi —la energía vital— que suele quedar atascada en los músculos y articulaciones.

El secreto del Taichi no está en exigirle al cuerpo, sino en enseñarle a moverse de manera más eficiente. Se conforma de movimientos realizados de forma lenta y concentrada, acompañados de ejercicios de respiración profunda. La clave es que cada postura fluya hacia la siguiente sin hacer pausas, de manera que el cuerpo se mantenga en constante movimiento.

Se trata de un sistema no competitivo que sigue el propio ritmo de la persona que lo practica. Las rutinas son circulares y nunca forzadas: los músculos se relajan en lugar de tensarse, las articulaciones no se extienden ni se flexionan por completo, y los tejidos conectivos no se estiran. Esta característica lo hace especialmente adaptable, incluso para personas que se desplazan en sillas de ruedas o que se recuperan de una cirugía.

Beneficios avalados por la ciencia

Lejos de ser una práctica exclusivamente intuitiva, el Taichi cuenta con un creciente respaldo científico. Un artículo de la prestigiosa Escuela de Medicina de Harvard señala que este tipo de ejercicio puede ser comparado al entrenamiento de resistencia convencional. Además, un número cada vez mayor de investigaciones rigurosas está presentando argumentos sólidos a favor del Taichi como complemento al tratamiento médico convencional, especialmente para la prevención y rehabilitación de muchas afecciones asociadas al envejecimiento.

En el ámbito de la salud mental, el Taichi también ha demostrado resultados notables. Según lo presentado en el Congreso Anual de la Asociación de Enfermería Cardiovascular y Profesiones Afines (ACNAP 2025), la práctica regular de Taichi tiene el potencial de reducir la depresión, la ansiedad y el estrés. Esto se debe a que se enfoca en liberar la tensión del cuerpo, al incorporar la atención plena y las imágenes en movimiento, lo que aumenta la conciencia y la eficiencia de la respiración y promueve la relajación general.

La doctora Rita Hernández Rodríguez, especialista en medicina natural y tradicional, explica la relación directamente proporcional entre el estado de ánimo y el sistema inmunológico. «Combina movimientos pausados, respiración y concentración. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, que favorece la relajación y la regulación emocional. Al mejorar el ánimo se reduce el impacto del estrés crónico sobre el organismo, lo que se traduce en menos cortisol y un sistema inmunológico más eficiente», afirmó la especialista.

Mente y cuerpo: la doble intención del Taichi

Varios investigadores coinciden en que el Taichi puede ser realizado con dos intenciones complementarias: la del ejercicio físico y la de la finalidad terapéutica. Esto se debe a que no trabaja únicamente los músculos, sino también la mente, la respiración y el control del movimiento.

La Dra. Rita Hernández Rodríguez profundiza en este enfoque al señalar que, al mejorar el ánimo, se reduce el impacto del estrés crónico sobre el organismo, lo que se traduce en una disminución de los niveles de cortisol y, por ende, en un sistema inmunológico más eficiente para enfrentar enfermedades. El Taichi no exige, enseña; no compite, acompaña. Su práctica constante fomenta una mayor conciencia corporal, mejora el equilibrio y la coordinación, y proporciona una sensación de bienestar integral que pocos ejercicios convencionales logran alcanzar.

El Taichi en Cuba: tradición, salud y comunidad

En Cuba, el Taichi se practica habitualmente en grupos, y para los adultos mayores esta dinámica no solo aporta los ya mencionados beneficios físicos, sino que también cumple una función social y emocional de primer orden. Les ofrece una tarea concreta, un propósito diario y la oportunidad de compartir con otros, alejándolos del sedentarismo y la soledad.

El Ministerio de Salud Pública incluye los ejercicios tradicionales dentro de las modalidades reguladas de la Medicina Natural y Tradicional, lo que otorga un marco institucional a su práctica. Por toda la isla es cada vez más común ver grupos de practicantes de taichi o chi kung en parques, plazas y malecones.

En este contexto, la disciplina se convierte en un espacio de encuentro que fortalece la movilidad y previene caídas, pero también refuerza las defensas naturales y la resiliencia emocional. La práctica grupal genera sentido de pertenencia y mejora el estado de ánimo, lo que contribuye a reducir el estrés y, en consecuencia, estimula la capacidad defensiva del organismo frente a enfermedades.

Camagüey, escenario cotidiano del Taichi

En la provincia de Camagüey, el Taichi ha dejado de ser una práctica exótica para convertirse en parte de la vida cotidiana de muchas personas. Según datos brindados por la Dirección Provincial de Salud, el 80 por ciento de los practicantes en el territorio son adultos mayores, lo que evidencia el arraigo de esta disciplina entre las generaciones más experimentadas.

Bajo la organización de la Escuela Cubana de Wushu, los grupos se reúnen cada mañana en plazas y parques emblemáticos de la ciudad de Camagüey, donde transforman el espacio público en un escenario de salud y convivencia. Allí, entre movimientos pausados y respiraciones profundas, los participantes no solo ejercitan el cuerpo, sino que también tejen redes de apoyo mutuo y construyen comunidad.

El Taichi, con su aparente sencillez, se ha convertido en una herramienta de bienestar integral que trasciende fronteras y edades. Al integrar cuerpo y mente, ofrece una alternativa segura y adaptable para enfrentar los retos del envejecimiento. Sin embargo, no se restringe a una edad específica: su carácter inclusivo permite que jóvenes y adultos lo incorporen como vía para mejorar la salud, reducir el estrés y fortalecer la calidad de vida en un mundo cada vez más acelerado.