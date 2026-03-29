Salineros de Nuevitas no se dan por vencidos

Nuevitas- Los trabajadores de la salina El Real, de Nuevitas, sortean las limitaciones tecnológicas y no se dan por vencidos, frente al arreciado bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos.

Tradicionalmente la extracción de sal de los cristalizadores eran realizados con una combinada de fabricación española, la que al paso de los años, y su envejecimiento, más la imposibilidad de adquirir piezas y partes, obligó a innovadores del centro buscar alternativass.

Un viaje hasta la salinera de Puerto Padre, en Las Tunas, les permitió conocer detalles de una tecnología, consistente en un picador parecido a un arado tridente, acoplado al hidráulico de un tractor, capaz de picar la capa de sal.

Luego se apila y el producto, en fase primaria de producción, es trasladado en carretas en un cargador frontal para procesar en la planta, desde donde posteriormente sale con destino a la población y el resto de los clientes, afirmó Aldo Infante Peralta, director de la Unidad Empresarial de Base.

El directivo dijo: “Con este método podemos picar la cantidad de sal que tenga un cristalizador, por ejemplo ahora extrajimos 1200 toneladas, en alrededor de diez días hábiles en jornadas de 8:00 am a 4:00 pm”. ( Enrique Atiénzar Rivero/ Adelante)