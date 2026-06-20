Bruno Rodríguez desmonta la mentira de Rubio sobre Cuba

La Habana.- El canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondió al Secretario de Estado de EE. UU. y denunció la contradicción central de Washington: hablan de “incompetencia” en Cuba, pero niegan el bloqueo total de combustible que la propia Casa Blanca reconoce.

La pregunta es directa: si el problema fuera solo “incompetencia”, ¿Por qué EE.UU. aplica un cerco petrolero, sanciones secundarias y persecución financiera contra Cuba?

Bruno recordó que el plan de asfixia económica incluye impedir la venta de piezas y tecnologías para las termoeléctricas cubanas, sancionar a *CUPET*, perseguir el suministro de petróleo, amenazar a empresas del turismo, la minería y el níquel, castigar a quienes visitan Cuba con restricciones ESTA y chantajear a países que cooperan en salud.

No es una política normal de presión diplomática: es un bloqueo total, comparable a un cerco de tipo militar, diseñado para dañar la economía, provocar sufrimiento social y luego culpar al Gobierno cubano.

Mientras tanto, Rubio llama abiertamente a la subversión del orden constitucional cubano y empuja una agenda de intervención contra la Isla.