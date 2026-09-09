Camagüey refuerza la protección de sus bosques frente a la deforestación

Camagüey- La provincia de Camagüey fortalece sus acciones de protección y recuperación de los bosques como parte de una estrategia destinada a reducir la deforestación, preservar la biodiversidad y aumentar la resiliencia de los ecosistemas ante los efectos del cambio climático. La iniciativa articula a la filial camagüeyana de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales y Brigadas de Silvicultura.

Entre las principales labores se encuentran los trabajos en los viveros forestales, espacios esenciales para garantizar la disponibilidad de plantas destinadas a futuras campañas de reforestación. También se impulsa la conservación de semillas con alto valor genético, una medida que contribuye a mejorar la calidad, adaptación y supervivencia de las nuevas plantaciones en diferentes áreas de la provincia.

La plantación de cortinas rompevientos constituye otra de las prioridades. Estas barreras naturales ayudan a disminuir la velocidad de los vientos, proteger los suelos y reducir los daños provocados por huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos en la región del Caribe.

Asimismo, se prioriza la reposición de ejemplares en zonas degradadas con el fin de contribuir a la recuperación del patrimonio forestal cubano. Estas acciones favorecen la restauración de los ecosistemas, la protección de las fuentes de agua y la creación de hábitats para numerosas especies de flora y fauna.

Como parte de las medidas preventivas, también avanza la construcción de trochas cortafuegos, en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Cuerpo de Guardabosques. El conjunto de estas acciones refleja el compromiso de Camagüey con la gestión sostenible de sus recursos naturales y con los esfuerzos internacionales para enfrentar la deforestación, conservar los bosques y proteger el equilibrio ambiental. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)