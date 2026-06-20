Comisión de Relaciones Internacionales rechaza resolución injerencista del Parlamento Europeo

La Habana.- Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba rechazan categóricamente la resolución adoptada el 18 de junio por el Parlamento Europeo, a partir del debate realizado en ese órgano el pasado 19 de mayo, sobre la situación en Cuba.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba rechazan categóricamente la resolución adoptada el 18 de junio por el Parlamento Europeo, a partir del debate realizado en ese órgano el pasado 19 de mayo, sobre la situación en Cuba.

La adopción de este texto constituye un nuevo ejercicio de manipulación política, doble rasero y subordinación a la agenda neofascista y hostil del gobierno de los Estados Unidos contra nuestra nación.

Su contenido muestra una alta dosis de injerencia, que desconoce y difama sobre la realidad cubana, su ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y que refleja la aplicación de un doble estándar en la emisión de juicios de valor de Cuba y su institucionalidad.

El debate que sirvió de base a esta resolución evidenció una fuerte carga ideológica por parte de un grupo de eurodiputados conservadores y de extrema derecha, algunos con vínculos conocidos con políticos anticubanos radicados en territorio estadounidense, cuyo propósito es entorpecer el curso actual de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, basadas en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC).

El documento aprobado solicita la suspensión del ADPC ignorando deliberadamente la naturaleza jurídica y política de dicho instrumento, las competencias institucionales dentro de la propia Unión Europea, y ataca el diálogo directo que permite abordar los temas de interés común y las diferencias, sobre claras bases de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo.

La resolución adoptada no refleja la voluntad mayoritaria de los Estados miembros, en los cuales predomina la apuesta por preservar un diálogo y las relaciones constructivas con Cuba.

Tal actuación demuestra el aislamiento y lo extemporáneo de las posiciones promovidas por los sectores más reaccionarios en el legislativo europeo, en momentos en que esta institución debería concertar sus esfuerzos en defender los derechos de sus ciudadanos, empresas e instituciones que son afectadas en su relación con Cuba por la política ilegal y extraterritorial del gobierno de Estados Unidos.

La omisión en la referida resolución sobre el recrudecimiento a niveles sin precedentes del cruel e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, agudizado en el presente con nuevas medidas de cerco energético, como principal razón por la cual el pueblo cubano vive un castigo colectivo con graves afectaciones, evidencia un silencio cómplice y resta toda objetividad al documento.

De igual manera, la ausencia de un claro rechazo a las amenazas crecientes de agresión militar por parte de Estados Unidos, sin justificación alguna y que atentan contra la paz y estabilidad de nuestra región, refleja una evidente incongruencia con el Derecho Internacional y los preceptos de las Naciones Unidas que definen los valores de la Unión Europea.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba ha favorecido siempre una relación respetuosa y de cooperación con el Parlamento Europeo, así como con los miembros que actúen como genuinos representantes de los ciudadanos europeos, y no bajo intereses egoístas, personales o de otras potencias.

Llamamos a los eurodiputados a respetar el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, el compromiso de sus Estados miembros, así como a escuchar el sentir de amplios sectores de las sociedades europeas que abogan por la paz, la cooperación y el desarrollo en aras del interés mutuo.

La Habana 19 de junio de 2026.

Comisión de Relaciones Internacionales,

Asamblea Nacional del Poder Popular.