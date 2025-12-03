Cuba celebra el Día de la Medicina Latinoamericana

3 de diciembre de 2025
Canal Caribe01 minutos
Cuba celebra Día de la Medicina Latinoamericana

Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana, una jornada para homenajear el legado del científico cubano Carlos J. Finlay.

