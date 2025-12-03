Cuba celebra el Día de la Medicina Latinoamericana

Destacadas Noticias de CubaCuba celebra el Día de la Medicina Latinoamericana Canal Caribe3 de diciembre de 202501 minutos Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana, una jornada para homenajear el legado del científico cubano Carlos J. Finlay. Canal Caribe Navegación de entradas Anterior: Discapacidad y sociedad: Un análisis crítico en el marco del Día InternacionalSiguiente: Celebran Día de la Medicina Latinoamericana en Camagüey Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre Correo electrónico Web Captcha * Escriba el texto mostrado arriba: