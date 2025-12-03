Discapacidad y sociedad: Un análisis crítico en el marco del Día Internacional

Hablar de discapacidad es hablar de un mundo muy complejo y extenso. Además de diferentes tipos y grados de discapacidad, hay que tener claro que cada persona es distinta a otra.

La discapacidad es la condición que presentan algunas personas, las cuales disponen de deficiencias (o falta de capacidad) en el terreno físico, intelectual o sensorial. Es decir, que esta discapacidad está presente en sus vidas tanto a corto como a largo plazo y les afecta a la hora de interactuar con el resto de personas y participar así en la sociedad.

En nuestro país las niñas y niños en situación de discapacidad reciben una protección integral para su pleno desarrollo, de ahí que se garantice su derecho a la educación.

Cuba dispone de 357 escuelas de Educación Especial, y se cuenta con más de 600 maestros ambulantes para la atención a en sus hogares a mil 600 infantes. Incluso, se han creado salones de educación especial para la primera infancia. Demostración de que la preparación de los adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad, para su inserción laboral, constituye una prioridad del Estado cubano, en tanto se realizan esfuerzos para garantizar el acceso a materiales educativos y de esparcimiento en formatos adaptados a cada tipo de discapacidad, incluidas las tecnologías de la informática y las comunicaciones.

La atención temprana es una gran forma para incentivar el aprendizaje de los más pequeños en diferentes aspectos: desde las habilidades sociales, hasta la actividad física; pasando por la independencia y el desarrollo personal. Favorecer la autonomía personal y la autoestima de los niños, fomentar el desarrollo psicomotor, propiciar el uso del lenguaje, impulsar y estimular las funciones del cerebro, incentivar las relaciones sociales, así como las emociones y desarrollar habilidades como la creatividad, la imaginación, la memoria y también la concentración son los beneficios de la atención temprana para los niños y niñas con discapacidad u otros trastornos del desarrollo. Por ello, se trabaja desde la rehabilitación este tema de las discapacidades en los niños en nuestras instituciones de salud.

En el mundo hay unos 150 millones de niños y niñas con algún tipo de discapacidad. De ellos, el ochenta por ciento vive en países en vía de desarrollo. En este Día Internacional de las personas con discapacidad resaltamos la importancia de la atención temprana al niño en situación de discapacidad.

Que todos los pequeños dispongan de las mismas oportunidades ya no solo forma parte de sus derechos como niños y niñas, sino que forma parte de nuestros deberes como sociedad.