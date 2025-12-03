Celebran Día de la Medicina Latinoamericana en Camagüey

Camagüey-

Cada 3 de diciembre, se conmemora el Día de la Medicina Latinoamericana, una fecha que rinde homenaje al legado del Dr. Carlos J. Finlay, un destacado científico y médico cubano reconocido por sus contribuciones a la salud pública y la investigación científica. Su pensamiento y dedicación se reflejan en el trabajo diario de los profesionales de la salud que, con esmero y compromiso, atienden a la población cubana.

En el marco de esta celebración, y con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, se llevó a cabo una jornada especial donde se reconocieron varias unidades de salud que han destacado por ofrecer servicios de calidad y convertirse en referentes para la comunidad.

Durante la jornada, el sector de la salud pública en la provincia recibió un reconocimiento especial, así como los municipios de Minas y Sibanicú, entre otros centros en los que predomina la voluntad de avanzar a pesar de las limitaciones.

De manera especial, mereció un homenaje el Hospital Oncológico María Curie, colectivo que hoy festeja siete décadas de fundado.

Estos reconocimiento no solo resaltan el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de sector, sino que también subraya la importancia de la medicina como pilar fundamental en el bienestar del pueblo.

La celebración del Día de la Medicina Latinoamericana es una oportunidad para reafirmar el compromiso de Cuba con la salud pública y el acceso a servicios médicos de calidad.

En este sentido, se destacó que la labor de cada trabajador de la salud es fundamental para continuar avanzando hacia un futuro más saludable para todos los cubanos.