Abanderan a equipo de béisbol de Camagüey en vísperas del inicio de la serie nacional

Camagüey- Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, medios de prensa, y peñas deportivas, se realizó en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, el abanderamiento del equipo de béisbol Toros de la Llanura, que representará a la provincia en la próxima Serie Nacional de Béisbol.

El equipo, integrado por jóvenes talentos y experimentados jugadores como Alexander Ayala, José Ramón Rodríguez y Yordanis Samón, se prepara para enfrentar los desafíos de la competición con el firme objetivo de clasificar a los playoffs. Durante el acto, los peloteros expresaron su compromiso de ofrecer espectáculos de lujo a sus seguidores, quienes han estado apoyando al equipo a lo largo de los años.

Los dirigidos por Viyoandris Odelin firmaron el libro de ética, reafirmando su compromiso con la disciplina y el respeto tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Con la mirada puesta en el éxito y el apoyo incondicional de su afición, los Toros de la Llanura están listos para dar lo mejor de sí en esta nueva etapa de la Serie Nacional. La temporada promete ser emocionante, y los seguidores del béisbol en Camagüey esperan con ansias cada encuentro.