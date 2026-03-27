Proyecto Turismo azul, un ejemplo de resiliencia en Camagüey

Camagüey- El proyecto Turismo Azul, resiliente en un contexto de cambio climático, adscrito al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de Camagüey (Cimac), mantiene el compromiso de innovación, desde su inicio en el año 2022, con destino en el polo Santa Lucía.

Entre los resultados más notorios del mismo se encuentra la creación de un área protegida marino-terrestre con categoría de paisaje natural, que permanece en espera de la definición por expertos de sus límites para la aprobación ante la Junta de Áreas Protegidas, informó a la Agencia Cubana de Noticias Rebecca González López del Castillo, jefa del proyecto.

Desde el punto de vista de la comercialización y de la fortaleza del destino, la creación de esta zona protegida en donde se puedan desarrollar determinadas actividades y espacios es una manera de darle relevancia al polo turístico de Santa Lucía, situado en el norte de la provincia de Camagüey, comentó González López del Castillo.

A pesar de la compleja situación que presenta el turismo en el presente año, el Club Cliente Azul ha desarrollado un nuevo producto que acerque al cliente no solo a la playa, sino también a la calidad de vida y bienestar, el cual se encuentra en un proceso de estudio de mercado para lograr su implementación.

Agregó que la marca Acuazul ha sido otra meta cumplida dentro del proyecto con una increíble laboriosidad en su concepción y diseño, lo cual en estos momentos se encuentra en un proceso de registro para poderla utilizar como logo ya que identifica al proyecto Turismo Azul y lo que este representa.

Para la creación de capacidades en los distintos niveles estudiantiles se crearon círculos de interés, en donde a través de las diferentes modalidades de la plástica, la literatura y la música, los niños expresan los conocimientos adquiridos sobre el entorno marino-costero.

Turismo Azul persigue sus objetivos día a día con el fin de crear una transformación del destino hacia un turismo más sostenible y amigable con el medio ambiente en un contexto de cambio climático que afecta a los territorios costeros.

González López del Castillo abundó que actualmente la iniciativa mantiene estrecha relación con un proyecto internacional financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente con resultados satisfactorios en la definición de una estrategia para la implementación de un nuevo enfoque en el citado polo turístico. (Fuente: ACN)