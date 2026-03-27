Labora Etecsa en Camagüey para mejorar su infraestructura tecnológica

Camagüey- En respuesta a las necesidades actuales de la transformación digital que lleva adelante el país, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, en la provincia de Camagüey, continúa el despliegue de la telefonía celular en sus 13 municipios, un programa que incluye el montaje de nuevos equipos y mejoras en el equipamiento que garantiza el tráfico de voz y de datos en los territorios.

Lo anterior trascendió en un encuentro que sostuvieron directivos y especialistas de la empresa con periodistas de los medios de prensa de la provincia.

De acuerdo con la información ofrecida por el ingeniero Luel García Lorenzo, director de Etecsa en Camagüey, en este territorio del país se lleva a cabo un programa de optimización de la red móvil que contempla a 31 radiobases que operan en las bandas de 1800 y 900 megahertz.

Actualmente se trabaja para mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios de Etecsa con la progresiva expansión de la 4G en las zonas rurales, como son Lugareño, Senado, Cascoro, Mías, Martí, Guáimaro, Paso de Lesca y algunas zonas de Esmeralda.

Asimismo se informó que entre las inversiones de mayor impacto que tendrán lugar este año sobresale el cambio de matriz energética con paneles solares en las plantas telefónicas de los repartos de la ciudad de Camagüey: Torre Blanca, Juruquey, Edén, Garrido, los cuales contarán con el aseguramiento energético necesario para garantizar los servicios de telefonía fija, móvil y conexión a Internet.

Se conoció que durante el segundo semestre del año en curso serán beneficiadas otras 7 cabeceras municipales.

En el territorio agramontino funcionan actualmente 87 líneas de teléfonos fijos y de esa cifra 600 nuevos servicios fueron instalados de enero a la fecha.

Por otra parte la empresa atiende a unos 18 mil clientes de Nauta Hogar y alrededor de 514 mil clientes de Nauta Móvil.

Durante el encuentro con el Consejo de Dirección de Etecsa fue firmado un convenio de colaboración con la Unión de Periodistas de Cuba para fortalecer las alianzas con la organización que representa a los profesionales de la información en Camagüey.