Presentan texto de poeta avileño en espacio literario camagüeyano

Camagüey- El espacio Sábado del Libro volvió al Centro Cultural Librería “Antonio Suárez” con el texto “Pruebas de mi inexistencia”, del poeta avileño Hebert Toranzo y Premio Cucalambé de la décima escrita 2020, como protagonista.

En la cita, la escritora Evelin Queipo Balbuena resaltó que la obra transmite «un mensaje desde el ser poético que va hasta las raíces de nuestras ideas más hermosas y también más macabras».

Por su parte el autor, Hebert Toranzo, explicó que su libro refleja una etapa de madurez creativa, y muestra el equilibrio entre lo espiritual y la sátira a lo filosófico.

Mientras, el anfitrión del espacio, el escritor Alejandro González Bermúdez, valoró la fuerza de la décima joven y la creciente participación de nuevas voces dentro de este género literario.

Este Sábado del Libro agasajó la sensibilidad y profundidad de la décima en la actualidad y, desde el corazón de Camagüey, fue el preámbulo de la IV Jornada “Madrigal de la Neblina”, que del 28 al 30 de septiembre próximos se celebra en esta ciudad cuna de la literatura cubana.