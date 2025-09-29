La FEU llama a talentos camagüeyanos: audiciones para Festival Nacional de Artistas Aficionados

Camagüey- Veinticinco unidades artísticas de las dos universidades de la provincia, participaron este lunes en las audiciones para la vigésimo sexta edición del festival de artistas aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria, que tendrá lugar del 23 al 29 de noviembre próximo en Holguín.

En diferentes locaciones de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, los artistas aficionados de la FEU en Camagüey presentaron a la selección, unidades artísticas en las manifestaciones de teatro, artes visuales, música, danza y literatura.

Las obras a seleccionar fueron evaluadas por un tribunal integrado por metodólogos del sistema nacional de casas de cultura, junto a representantes del Ministerio de Educación Superior y del Secretariado Nacional de la FEU.

Cada dos años, el festival nacional de artistas aficionados llega como expresión genuina del alto nivel alcanzado por esos jóvenes estudiantes que hacen de la creación artística una de sus pasiones.(Fotos: Alexey Nápoles)