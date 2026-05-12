Celebran II Jornada por la Cultura Camagüey-Santiago de Chile

Camagüey- Desde muy joven, el escritor chileno Igor Fernando Fuentes manifestó un profundo interés por la cultura popular. Desarrolla un trabajo de manera autodidacta. Ya tiene publicado su primer libro, Semilla estelar, y tiene en proceso el segundo.

Considera que la palabra en su poesía es una sanación espiritual que bendice la existencia por su expresión de sentimientos y múltiples significados.

En el café literario La Comarca, compartió con el público del territorio como parte de la propuesta de la II Jornada por la Cultura Camagüey-Santiago de Chile, organizada por el proyecto sociocultural Golpe a Golpe.

El también gestor cultural, desde la literatura y la música, deja una huella de compromiso y solidaridad.