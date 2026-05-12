12 de mayo de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional

Celebran II Jornada por la Cultura Camagüey-Santiago de Chile

Aymee Amargós Gorrita01 minutos

Camagüey- Desde muy joven, el escritor chileno Igor Fernando Fuentes manifestó un profundo interés por la cultura popular. Desarrolla un trabajo de manera autodidacta. Ya tiene publicado su primer libro, Semilla estelar, y tiene en proceso el segundo.

Considera que la palabra en su poesía es una sanación espiritual que bendice la existencia por su expresión de sentimientos y múltiples significados.

En el café literario La Comarca, compartió con el público del territorio como parte de la propuesta de la II Jornada por la Cultura Camagüey-Santiago de Chile, organizada por el proyecto sociocultural Golpe a Golpe.

El también gestor cultural, desde la literatura y la música, deja una huella de compromiso y solidaridad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas