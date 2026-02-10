Aniversario 235 de Guáimaro – Infografía

235 Aniversario de Guáimaro
10 de febrero de 1791 – 10 de febrero de 2026
Tierra de historia, constituciones y heroísmo
Fundación y Orígenes
El 10 de febrero de 1791 marca la fundación oficial de San José de Guáimaro, en la región oriental de la actual provincia de Camagüey. Su nombre proviene del vocablo aborigen que significa «lugar de aguas».
Desde sus inicios como asentamiento colonial, Guáimaro se desarrolló como centro agropecuario, característica que mantiene hasta hoy.
Capital Constitucional
En abril de 1869, Guáimaro se convirtió en el escenario histórico donde se redactó y firmó la primera Constitución de la República de Cuba en Armas, durante la Guerra de los Diez Años.
Este hecho le otorgó el título de «Cuna de la Constitución Cubana» y un lugar permanente en la historia patria.
Guáimaro Actual
Hoy, con más de 38,000 habitantes, Guáimaro es un municipio que combina su rica herencia histórica con el desarrollo agropecuario y los servicios comunitarios.
Su patrimonio cultural y natural lo convierten en un destino de interés histórico dentro de la provincia de Camagüey.
Guáimaro en la Historia de Cuba
Según Radio Guáimaro, el municipio «mantiene viva su tradición histórica a través de monumentos, museos y la transmisión oral de generación en generación».
Línea de Tiempo Histórica
Fundación oficial de San José de Guáimaro el 10 de febrero, como parte de la colonización española en la región camagüeyana.
Asamblea Constituyente de Guáimaro (10-12 de abril). Se redacta y aprueba la primera Constitución de la República de Cuba en Armas. Carlos Manuel de Céspedes es electo Presidente.
Participación en la Guerra del 95. Guáimaro es escenario de operaciones militares del Mayor General Ignacio Agramonte durante la Guerra de Independencia.
Periodo republicano. Guáimaro se desarrolla como municipio agropecuario, manteniendo su identidad histórica mientras avanza en infraestructura y servicios.
Nueva división político-administrativa. Guáimaro se consolida como uno de los 13 municipios de la provincia de Camagüey.
Conmemoración del 150 aniversario de la Constitución de Guáimaro con actos oficiales y reconocimiento nacional a su importancia histórica.
Patrimonio Cultural y Tradiciones
Guáimaro preserva un rico patrimonio cultural que incluye tradiciones, expresiones artísticas y sitios históricos:
Museo Municipal
Exhibe documentos y objetos relacionados con la Asamblea Constituyente de 1869 y la historia local.
Fiestas Tradicionales
Celebraciones por el aniversario de fundación (febrero) y conmemoraciones de la Constitución (abril).
Arquitectura Colonial
Edificaciones históricas como la Iglesia de San José y casas de valor patrimonial.
Radio Guáimaro
Emisora local fundada en 1983 que difunde la cultura, historia y actualidad del municipio en el 106.9 FM.
Radio Guáimaro 106.9 FM transmite programación educativa, cultural e informativa, siendo un medio esencial para la identidad local según su sitio web oficial.
Desarrollo Económico y Social
La economía de Guáimaro se sustenta principalmente en actividades agropecuarias, con un creciente sector de servicios:
Agricultura
Caña de azúcar, cultivos varios, ganadería y producción de alimentos.
Servicios de Salud
Hospital municipal, policlínicos y consultorios médicos de familia.
Educación
Escuelas primarias, secundarias y centros de enseñanza técnica.
Energía
Parques solares fotovoltaicos como parte del desarrollo energético nacional.
Según Radio Guáimaro, el municipio ha avanzado en programas sociales como la construcción de viviendas, mejoras en el abasto de agua y electrificación de zonas rurales.
