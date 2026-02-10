10 de febrero de 2026
Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Aniversario 235 de Guáimaro – Infografía

Municipio de Camagüey

235 Aniversario de Guáimaro

10 de febrero de 1791 – 10 de febrero de 2026

Tierra de historia, constituciones y heroísmo

Fundación y Orígenes

El 10 de febrero de 1791 marca la fundación oficial de San José de Guáimaro, en la región oriental de la actual provincia de Camagüey. Su nombre proviene del vocablo aborigen que significa «lugar de aguas».

Desde sus inicios como asentamiento colonial, Guáimaro se desarrolló como centro agropecuario, característica que mantiene hasta hoy.

Capital Constitucional

En abril de 1869, Guáimaro se convirtió en el escenario histórico donde se redactó y firmó la primera Constitución de la República de Cuba en Armas, durante la Guerra de los Diez Años.

Este hecho le otorgó el título de «Cuna de la Constitución Cubana» y un lugar permanente en la historia patria.

Guáimaro Actual

Hoy, con más de 38,000 habitantes, Guáimaro es un municipio que combina su rica herencia histórica con el desarrollo agropecuario y los servicios comunitarios.

Su patrimonio cultural y natural lo convierten en un destino de interés histórico dentro de la provincia de Camagüey.

235
Años de Historia
1,475
km² de Territorio
38,000+
Habitantes
1869
Año Constitucional

Guáimaro en la Historia de Cuba

⚔️

Guerra de Independencia

Escenario de importantes combates durante la Guerra de los Diez Años y la del 95, bajo el mando de Ignacio Agramonte.

📜

Asamblea Constituyente

Del 10 al 12 de abril de 1869, se reunió la Asamblea que redactó la primera constitución republicana cubana.

💬

Voz Femenina

Ana Betancourt envió un histórico mensaje reclamando derechos para las mujeres, marcando un precedente en la lucha por la igualdad de género en Cuba.

🏛️

Patrimonio Arquitectónico

Conserva valiosas edificaciones coloniales y republicanas que testimonian su desarrollo histórico.

Según Radio Guáimaro, el municipio «mantiene viva su tradición histórica a través de monumentos, museos y la transmisión oral de generación en generación».

Línea de Tiempo Histórica

1791

Fundación oficial de San José de Guáimaro el 10 de febrero, como parte de la colonización española en la región camagüeyana.

1869

Asamblea Constituyente de Guáimaro (10-12 de abril). Se redacta y aprueba la primera Constitución de la República de Cuba en Armas. Carlos Manuel de Céspedes es electo Presidente.

1895

Participación en la Guerra del 95. Guáimaro es escenario de operaciones militares del Mayor General Ignacio Agramonte durante la Guerra de Independencia.

1902-1958

Periodo republicano. Guáimaro se desarrolla como municipio agropecuario, manteniendo su identidad histórica mientras avanza en infraestructura y servicios.

1976

Nueva división político-administrativa. Guáimaro se consolida como uno de los 13 municipios de la provincia de Camagüey.

2019

Conmemoración del 150 aniversario de la Constitución de Guáimaro con actos oficiales y reconocimiento nacional a su importancia histórica.

Patrimonio Cultural y Tradiciones

Guáimaro preserva un rico patrimonio cultural que incluye tradiciones, expresiones artísticas y sitios históricos:

Museo Municipal

Exhibe documentos y objetos relacionados con la Asamblea Constituyente de 1869 y la historia local.

Fiestas Tradicionales

Celebraciones por el aniversario de fundación (febrero) y conmemoraciones de la Constitución (abril).

Arquitectura Colonial

Edificaciones históricas como la Iglesia de San José y casas de valor patrimonial.

Radio Guáimaro

Emisora local fundada en 1983 que difunde la cultura, historia y actualidad del municipio en el 106.9 FM.

Radio Guáimaro 106.9 FM transmite programación educativa, cultural e informativa, siendo un medio esencial para la identidad local según su sitio web oficial.

Desarrollo Económico y Social

La economía de Guáimaro se sustenta principalmente en actividades agropecuarias, con un creciente sector de servicios:

🌱

Agricultura

Caña de azúcar, cultivos varios, ganadería y producción de alimentos.

🏥

Servicios de Salud

Hospital municipal, policlínicos y consultorios médicos de familia.

🏫

Educación

Escuelas primarias, secundarias y centros de enseñanza técnica.

Energía

Parques solares fotovoltaicos como parte del desarrollo energético nacional.

Según Radio Guáimaro, el municipio ha avanzado en programas sociales como la construcción de viviendas, mejoras en el abasto de agua y electrificación de zonas rurales.

235 Aniversario de la Fundación de Guáimaro

📻 Escucha Radio Guáimaro 106.9 FM

«Guáimaro: donde la historia se funde con el presente para construir el futuro»

Infografía desarrollada para TV Camagüey • www.tvcamaguey.icrt.cu

Con información de Radio Guáimaro, archivos municipales e instituciones históricas cubanas

