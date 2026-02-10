Aniversario 235 de Guáimaro – Infografía

10 de febrero de 1791 – 10 de febrero de 2026

Fundación y Orígenes El 10 de febrero de 1791 marca la fundación oficial de San José de Guáimaro, en la región oriental de la actual provincia de Camagüey. Su nombre proviene del vocablo aborigen que significa «lugar de aguas». Desde sus inicios como asentamiento colonial, Guáimaro se desarrolló como centro agropecuario, característica que mantiene hasta hoy.

Capital Constitucional En abril de 1869, Guáimaro se convirtió en el escenario histórico donde se redactó y firmó la primera Constitución de la República de Cuba en Armas, durante la Guerra de los Diez Años. Este hecho le otorgó el título de «Cuna de la Constitución Cubana» y un lugar permanente en la historia patria.