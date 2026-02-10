Taekwondo ITF en Camagüey con seminarios y superación

Camagüey- Los amantes del taekwondo —regido por la Federación Internacional— estuvieron de plácemes en Camagüey durante el segundo domingo del mes de febrero.

Con una conferencia impartida por maestros internacionales, pudieron intercambiar y actualizarse sobre cómo marcha la práctica en los lugares de mayor tradición en el mundo y un poco sobre su historia.

El intercambio en la sala polivalente Rafael Fortún Chacón, cerró un ciclo de actividades durante todo el fin de semana, como afirmó el metodólogo de la dirección de deportes que atiende las artes marciales, Roberto García Canino.

“ Comenzamos la jornada el día 6 lo que denominamos el primer Seminario para Instructores de Taekwondo ITF. Al frente de la actividad estuvo el maestro Pedro Rodríguez del Rey, quien rige estas prácticas en Camagüey y Cuba. En el cierre los maestros participantes ha logrado categorizarse y tienen la posibilidad de representar al país en escenarios internacionales”, afirmó.

La práctica de esta modalidad en Cuba es apoyada desde hace unos años en la región del Caribe por parte de la propia Federación i”Internacional. El maestro puertorriqueño Luis Gato Gato es el encargado de ese objetivo y regresó a Camagüey nuevamente.

“Los maestros en diferentes regiones de este país han hecho una labor de la cual estoy totalmente complacido. Tengo como responsabilidad velar por el programa para el desarrollo del Taekwondo ITF en el área del Caribe, y a través de los sabones Pedro Rodríguez y Darwin González logro los objetivos en Cuba, ya que ellos son los que día a día ven a los alumnos y les transmiten lo que yo les enseñaría.”

En el año 2026, los participantes locales en este tipo de seminarios, además de beber de las experiencias de los invitados internacionales, pudieron actualizarlos sobre cómo se manifiesta esta práctica en diferentes grupos por edades.

Uno de los invitados especiales, el gran maestro argentino Héctor Marano, ha recorrido diversas partes del mundo y escribió un capítulo especial sobre su estancia en Cuba.

“Cuando uno entra acá al dojang y se pone el dobok con esta gente me parece maravilloso. Fue realmente formidable y me voy a casa con el corazón lleno de taekwondo cubano.”

Los maestros en suelo cubano mantienen vivo su objetivo de sumar a más practicantes. Con lo aprendido desean dejar en sus próximos alumnos un pedazo de experiencia adquirida con esta práctica.