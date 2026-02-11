Denuncia Cuba cerco estadounidense en plenaria del G77 y China

La Habana.- Cuba denunció las consecuencias del recrudecimiento del cerco económico impuesto por Estados Unidos durante la Primera Reunión Plenaria de 2026 del Grupo de los 77 y China, Capítulo UNESCO, celebrada en la sede de la Organización este lunes, destacó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

María del Carmen Herrera Caseiro, embajadora y delegada permanente de Cuba ante la UNESCO, condenó la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente estadounidense, que impone aranceles y sanciones a países que suministren petróleo a la isla.

La diplomática señaló que esas medidas coercitivas contra terceros Estados violan el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que buscan imponer un cerco absoluto al suministro de combustibles.

Herrera Caseiro subrayó que el recrudecimiento de las sanciones afecta sectores esenciales vinculados al mandato de la UNESCO, como la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, al obstaculizar el acceso a tecnologías, cooperación internacional e investigación científica.

La representante cubana denunció además campañas de manipulación y acusaciones infundadas destinadas a justificar una política de presión económica cuyo objetivo declarado es provocar sufrimiento a la población y forzar cambios políticos en el país.

En ese contexto, Cuba agradeció el Comunicado Especial adoptado el 5 de febrero en Nueva York por el Grupo de los 77 y China, que rechazó las nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y expresó solidaridad internacional con la isla.

Al término de la intervención, delegaciones presentes en la reunión expresaron su apoyo a Cuba y su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.

El Grupo de los 77 y China reúne a más de 130 Estados miembros y constituye la mayor agrupación intergubernamental de países en desarrollo dentro del sistema de Naciones Unidas. El Capítulo UNESCO celebró su primera plenaria del año bajo la presidencia de Azerbaiyán.

El encuentro contó con la participación del director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, quien presentó la hoja de ruta de la iniciativa “UNESCO 80” y dialogó con las delegaciones sobre prioridades y perspectivas futuras de la Organización.