Talleres de Azutecnia en Camagüey logran Vanguardia Nacional

Camagüey- Las UEB Talleres Especializados y Talleres Lenin pertenecientes a la Empresa Azutecnia en Camagüey, alcanzaron la condición de Vanguardia Nacional, un reconocimiento que distingue a colectivos laborales con resultados superiores en la agroindustria azucarera cubana.

El mérito responde al esfuerzo sostenido de sus talleres y brigadas técnicas, que durante el 2025 garantizaron la reparación de motores de combustión, equipos auxiliares y la fabricación de implementos agrícolas, pese a las limitaciones económicas y el bloqueo.

De manera especial fueron reconocidos dos colectivos: el Pelotón de Preparación de Suelos Komatsu, por recuperar equipos vitales para la zafra, y la Planta de Motores, que logró reparar sistemas de alto consumo, generando un ahorro millonario para el país.

El secretario provincial del sindicato, Yosvany Chávez Lima, subrayó que este resultado es fruto de la unidad, la creatividad y la voluntad de los trabajadores camagüeyanos de mantener en marcha la maquinaria de la producción azucarera.

La condición de Vanguardia Nacional reafirma a Azutecnia como soporte técnico esencial de la agroindustria, ejemplo de resistencia y compromiso de sus colectivos frente a las dificultades.