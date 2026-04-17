Reconocen a cuadros y trabajadores destacados del Partido en Camagüey

Camagüey- Trabajadores y cuadros con una loable trayectoria y permanencia ininterrumpida en las filas del Partido Comunista de Cuba durante 50, 45, 35 y 25 años, y con resultados sobresalientes en diversos sectores, fueron reconocidos por la máxima dirección política de la organización en Camagüey.

El Salón Nicolás Guillén de la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte acogió la ceremonia en la cual fue evocada la proclamación del carácter socialista de la Revolución por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, hace 65 años.

En nombre del gobierno provincial y del pueblo camagüeyano, el primer secretario del Partido en la provincia, Walter Simón Noris, recibió el reconocimiento que resalta la labor realizada por la organización para preservar y fortalecer la unidad de los cubanos.

Igualmente, el Comité Municipal del Partido en el municipio de Camagüey tuvo a bien reconocer a un grupo de militantes con un trabajo destacado en la organización partidista.

Yoavdrys Ruiz Villalón, secretario de la organización política en la ciudad cabecera, recibió el reconocimiento de las organizaciones políticas y de masas de la demarcación.

En el encuentro se evidenció que el Partido ha desempeñado en las últimas seis décadas un papel decisivo en el desarrollo de los programas económicos y sociales, y por eso es considerado el alma de la Revolución.