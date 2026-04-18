Inauguraron en La Habana sede permanente del Coloquio Patria (Fotos)

La Habana.- Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, asistió a la inauguración en esta capital de la sede permanente del Coloquio Internacional Patria, cuya quinta edición finaliza hoy.

Ahora esta es la casa de todos y tiene que ser la base para la articulación entre todos, expresó Díaz-Canel en la apertura este viernes del espacio creativo, asentado en una casa del céntrico barrio de El Vedado, informó la Presidencia.

Según el reporte, el inmueble fue restaurado para dotar al Coloquio de un lugar donde converjan física y virtualmente todos los expertos en comunicación, activistas, periodistas y organizaciones sociales que sueñan y trabajan por ese mundo mejor que es posible.

Rosa Miriam Elizalde, presidenta del comité organizador del evento, indicó que es un proyecto que se ha armado desde la Trinidad Martiana: la verdad, la justicia y la belleza.

Consideró que Patria tiene que ser una fiesta del pensamiento, de la belleza, y también de la modernidad, como fue José Martí, Héroe Nacional de Cuba, en su tiempo.

Elizalde explicó que la iniciativa de dotar de una sede física, permanente, al Coloquio Patria, fue una propuesta del Presidente Díaz-Canel.

Aclaró que la sede de Patria no tendrá oficinas; es un lugar para venir, para que sea la casa de todos, agregó.

A la inauguración asistieron participantes en el V Coloquio Internacional Patria, acompañados por los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, entre otros dirigentes.

El evento, inaugurado este jueves, reúne a alrededor de 150 participantes de unos 23 países en la Estación Cultural de Línea y 18, en el municipio de Plaza de la Revolución.

