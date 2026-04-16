Inauguran en La Habana el V Coloquio Internacional Patria con participación de 23 países

La Habana.- La capital cubana acoge desde este jueves el V Coloquio Internacional Patria. La cita, que reúne a alrededor de 150 participantes de unos 23 países en la Estación Cultural de Línea y 18, se extenderá hasta el próximo 18 de abril.

La apertura del evento coincidió con el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana y contó con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Lo acompañaron los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, así como directivos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, el encuentro convoca a representantes de organizaciones, movimientos sociales, plataformas comunicacionales y medios de diversos países. El programa contempla conferencias, paneles y talleres especializados centrados en temas como hegemonía cultural, poder digital, tecnopolítica, inteligencia artificial y transformación tecnológica de los medios.

Consolidado como un espacio de referencia para el análisis de la comunicación política y digital en el Sur global, el Coloquio Patria propiciará durante tres días el intercambio de experiencias y la articulación de estrategias comunicacionales frente a los desafíos contemporáneos del escenario mediático internacional, en un contexto global signado por guerras, sanciones, genocidios y manipulación informativa.