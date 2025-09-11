Evalúa Camagüey servicios básicos ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Camagüey- Ante la desconexión del sistema electroenergético nacional en Camagüey se reunió el grupo temporal para el aseguramiento de los servicios básicos.

Los hospitales cuentan con respaldo de combustible para grupos electrógenos, así como es prioridad garantizar la transportación de servicios básicos como funerarios, Acueducto, OBE y telecomunicaciones.

Ignacio Molina Florat, director adjunto de Acueducto, explicó que los hospitales cuentan con buen respaldo de agua en sus cisternas, así mismo con las cuatro pipas disponibles se distribuye el liquido vital en puntos de la ciudad como el Reparto Modelo.

Los centros educacionales con estudiantes internos cuentan con cobertura de alimentación y cocción. La Universidad de Camagüey informó que las actividades docentes del Curso Regular Diurno finalizarán el 11 de septiembre, al concluir el segundo turno (11:15 AM) y se retomarán el próximo lunes 15 de septiembre. Además, garantizarán todos los servicios de la Residencia Estudiantil para estudiantes de otras provincias y de lugares alejados de la provincia de Camagüey que permanezcan en la institución.

La provincia cuenta con disponibilidad de gas licuado y la logística para la distribución y venta de la población con indicaciones de extender los horarios de venta.

La prevención y la comunicación continúan como elementos clave ante situaciones de contingencia.