Estudiantes de periodismo recorren Televisión Camagüey

Camagüey- Jóvenes estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo realizaron una visita a Televisión Camagüey; el encuentro tuvo como objetivo ofrecer a los futuros periodistas una visión más cercana y práctica del fascinante mundo de la televisión y los procesos productivos que sostienen este medio de comunicación.

Durante la visita, los estudiantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con los periodistas y técnicos del telecentro, quienes compartieron su conocimiento sobre las diversas áreas involucradas en la creación de programas que llegan a las pantallas de los televidentes.

El Colegio Universitario de Periodismo brinda a a sus alumnos las habilidades necesarias para sobresalir en el competitivo mundo de la comunicación.

Con iniciativas esta reafirma su compromiso con la formación integral de sus alumnos, preparando a los futuros periodistas para que puedan contribuir con calidad y ética al desarrollo del periodismo en Cuba.