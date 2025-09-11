11 de septiembre de 2025
Estudiantes de periodismo recorren Televisión Camagüey

Alain Puga Esquivel02 minutos

Camagüey- Jóvenes estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo realizaron una visita a  Televisión Camagüey; el encuentro tuvo como objetivo ofrecer a los futuros periodistas una visión más cercana y práctica del fascinante mundo de la televisión y los procesos productivos que sostienen este medio de comunicación.

Durante la visita, los estudiantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con los periodistas y técnicos del telecentro, quienes compartieron su conocimiento sobre las diversas áreas involucradas en la creación de programas que llegan a las pantallas de los televidentes.

El Colegio Universitario de Periodismo brinda a a sus alumnos las habilidades necesarias para sobresalir en el competitivo mundo de la comunicación.

Con iniciativas esta reafirma su compromiso con la formación integral de sus alumnos, preparando a los futuros periodistas para que puedan contribuir con calidad y ética al desarrollo del periodismo en Cuba.

