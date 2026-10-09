Casa de las Américas acogerá VII Coloquio de Culturas Originarias

La Habana.- La Casa de las Américas celebrará del 12 al 15 de octubre, en la Galería Haydee Santamaría, el VII Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, bajo el lema “Cosmovisiones originarias: diálogos urgentes para postergar el fin del mundo”.

El evento reunirá a investigadores, artistas y líderes comunitarios de diversos países, con el propósito de visibilizar saberes ancestrales y prácticas culturales que ofrecen alternativas frente a la crisis ambiental y social contemporánea.

Con las palabras inaugurales de Jaime Gómez Triana, director del Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América y vicepresidente de la Casa, se abrirá el lunes 12, jornada que incluirá conferencias de especialistas como Jacob Omar Jerónimo, quien abordará los aportes de los pueblos indígenas al equilibrio ambiental y social.

También participará Silvana Lamilla Obando, con su estudio sobre la Cartografía de Isla del Rey; y en la tarde se presentarán videoponencias y audiovisuales que exploran la semiosis social, el cine colectivo y las resistencias culturales en Abya Yala.

El martes 13 estará dedicado a la revitalización lingüística e identitaria, con la conferencia de la mexicana Rosalinda Heredia; y tendrá lugar el panel “Bailando para posponer el fin del mundo”, que reunirá a investigadores brasileños y mexicanos en torno a prácticas danzarias como el Toré y la Ciranda.

Ese día se incluirá la presentación del libro «O toré e a memória dos povos indígenas potiguar» y videoponencias sobre rituales indígenas como formas de resistencia ante el capitalismo.

Dentro del programa para el miércoles 14 se ubica la arqueología cubana, con un panel que incluirá temas como el arte rupestre, las condiciones patológicas de restos humanos y nuevas interpretaciones de sitios funerarios en la Isla.

Igualmente, se estrenará el documental ‘En busca de los indios del Caribe’, dirigido por Marie Linton y presentado por el arqueólogo cubano Racso Fernández Ortega.

El día 15 habrá conferencias sobre los pueblos indígenas de Canadá, epistemologías originarias y desafíos socioeconómicos en Panamá; y en la tarde se presentarán videoponencias sobre literatura quechua contemporánea, prácticas culturales de mujeres indígenas y respuestas comunitarias a la policrisis global.

El Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América reafirma el compromiso de la institución anfitriona con la defensa de las culturas originarias y su papel esencial en la construcción de un futuro más justo, sostenible y plural.