Actualiza la OBE en Camagüey sobre labores de restablecimiento del SEN

Camagüey- Los trabajadores de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, situada en el municipio de Nuevitas, Camagüey, se encuentran preparados para ejecutar los protocolos establecidos ante la caída total del SEN, ocurrido esta mañana, con el objetivo de restablecer la generación de energía en el menor tiempo posible.

Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la planta, comunicó telefónicamente a la Agencia Cubana de Noticias que aguardan la llegada de energía desde un microsistema de la isla que cuenta con grupos electrógenos, proveniente de la ciudad de Camagüey, para así poder poner en marcha la unidad seis, la cual se encuentra en condiciones de operar.

El propósito fundamental en este momento, declaró, es sincronizar el bloque que mantenía un funcionamiento estable con una potencia de 95 megavatios (MW) antes del evento.

Maceira Esteva destacó que los trabajadores y especialistas de la empresa poseen una amplia experiencia en el enfrentamiento a varias caídas del SEN, de ahí la disposición de trabajar de forma ininterrumpida para llevar a cabo las tareas que demanda la nueva situación: encender la máquina, conectarla y, de este modo, apoyar el fortalecimiento progresivo de los distintos microsistemas del país.

Respecto a la unidad número cinco, precisó que se encuentra fuera del sistema debido a una ponchadura en el economizador, y que proseguirán con las labores de reparación necesarias una vez que dispongan del suministro eléctrico requerido.

El aporte energético de la CTE 10 de Octubre de Nuevitas, en Camagüey–ubicada en una posición estratégica en la zona centro-oriental de Cuba– es vital en este tipo de contingencias, ya que contribuye primeramente a abastecer de electricidad a otras plantas de la zona y, en general, favorece una mayor estabilidad del SEN.