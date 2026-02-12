Día del Trabajador de los Servicios Comunales: llamado al compromiso institucional y comunitario

Camagüey- Cada 15 de febrero Cuba celebra el Día del Trabajador de los Servicios Comunales, una jornada que reconoce la labor de quienes sostienen la limpieza de calles, el cuidado de áreas verdes y los servicios necrológicos, indispensables para la vida de la comunidad. El homenaje llega este año en un contexto marcado por tensiones visibles en la ciudad de Camagüey.

La empresa provincial cuenta con una plantilla aprobada de 4,874 plazas, de las cuales solo 3,264 están cubiertas, lo que representa un 66,9 %. Aunque se ha avanzado respecto al 60 % del año anterior, municipios como Camagüey, Nuevitas, Florida, Guáimaro y Santa Cruz del Sur siguen enfrentando déficit de fuerza laboral. La competencia salarial con otros sectores y la falta de atractivo en las ofertas anteriores provocaron la salida de muchos trabajadores, y aunque hoy existen sistemas de pago más ventajosos, aún no se logra el completamiento necesario.

La recogida de desechos sólidos depende en gran medida de la tracción animal como alternativa ante la escasez de combustible. De los 674 carretones de caballo que se necesitan en la provincia, solo 269 están disponibles, con Camagüey en situación crítica: apenas trece en funcionamiento. En la cabecera municipal, la disponibilidad es mínima, lo que obliga a priorizar el combustible existente para sostener la limpieza en los viales principales. A nivel provincial, se refuerza con ocho tractores y carretas en Camagüey, además de una brigada con cargadores y camiones, pero la cobertura sigue siendo insuficiente.

Yordanka Isabel De la Torre López, directora del establecimiento Joaquín de Agüero, reconoce que la ciudad ha perdido atributos que la distinguían como una de las más limpias del país. Los microvertederos proliferan, alimentados por la indisciplina social y la falta de apoyo comunitario.

Las consecuencias de esta realidad trascienden lo estético, la acumulación de desechos favorece la proliferación de arbovirosis y otros riesgos para la salud pública. La limpieza urbana, más que un atributo de imagen, se convierte en un factor de protección sanitaria.

En este aniversario, el reconocimiento oficial se extiende a barrenderos, chapeadores y carretoneros. La conmemoración del Día del Trabajador de los Servicios Comunales no solo es un homenaje, sino también un llamado a la reflexión. La situación actual exige mayor compromiso institucional y comunitario para rescatar la limpieza de la ciudad y garantizar un entorno saludable. Que este aniversario sea impulso para cambiar y así garantizar un entorno más saludable para todos.