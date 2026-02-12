Defender la participación y el control popular en función de las prioridades del país

La Habana.- Una detallada evaluación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en su actualización tras el proceso de estudio y análisis desarrollado en el país, realizaron este 11 de febrero los integrantes del Consejo de Estado en su sesión ordinaria, encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

El Jefe de Gobierno cubano informó sobre el resumen preliminar de la consulta popular hasta la fecha, en la cual se efectuaron alrededor de 76 172 reuniones y 140 348 propuestas.

A su vez, compartió que la propuesta final de actualización se consultará nuevamente con el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, gobernadores, las comisiones económicas del Comité Central del Partido y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), previo a su publicación.

En la jornada se profundizó, además, respecto a la situación de la implementación de los acuerdos adoptados por la ANPP, referentes al Plan de la Economía y al Presupuesto del Estado.

Marrero Cruz agregó que, desde la pasada sesión de este órgano, se ha trabajado también en la aprobación de las Directivas del Gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustibles.

Al profundizar en varias acciones desarrolladas en este sentido, destacó que el objetivo es garantizar la vitalidad del país, sin renunciar al desarrollo y minimizar el impacto de las afectaciones a la población, potenciando el uso de los recursos endógenos y diversificando las vías para generar mayores ingresos en divisas.

En el debate de este tema, Díaz-Canel insistió en la relevancia de fortalecer la labor comunitaria, la participación y el control popular entre todos los actores en el barrio, la potenciación de los programas sociales, la búsqueda de soluciones con unidad y el aporte colectivo.

Posteriormente, los integrantes del Consejo de Estado evaluaron el desempeño de las comisiones permanentes de trabajo de la ANPP y los resultados de la actividad de Atención a la Población en sus Oficinas Auxiliares.

(Tomado de Granma)