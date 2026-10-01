2 de octubre de 2026
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«Festival por la vida», iniciativa para reconocer a los adultos mayores en Cuba

Canal Caribe01 minutos
"Festival por la vida", iniciativa para reconocer a los adultos mayores en Cuba

La Habana.- Impulsado por la Federación de Mujeres Cubanas y el Centro de Estudios de la Mujer se desarrolló el «Festival por la vida». La actividad fue escenario oportuno para reconocer el aporte de este grupo etario a la sociedad y celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores. La cita contó con la presencia de la miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle Boué.

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