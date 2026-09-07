Consejo de Derechos Humanos de la ONU abordará repercusiones de medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. contra Cuba

La Habana.- El próximo 8 de septiembre, en el marco del 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, será presentado el Informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra Alena Douhan, sobre su visita oficial a Cuba entre el 11 y el 21 de noviembre de 2025, por invitación del gobierno cubano. La presentación ante el Consejo estará a cargo de la actual Relatora Especial, Zaina Jallad.

Durante su visita oficial, la Relatora pudo constatar el impacto brutal del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, a través de un amplio programa de encuentros bilaterales, visitas al terreno e intercambios, incluyendo con la sociedad civil.

En sus conclusiones, señaló que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el país tienen un efecto devastador sobre la población cubana y las calificó como violatorias del Derecho Internacional.

El Informe documenta cómo las restricciones derivadas del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, han limitado el acceso a ingresos, recursos y bienes y servicios que resultan indispensables para el sostenimiento de infraestructuras y sectores como la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la electricidad, el agua y la aviación civil.

Estas afectaciones repercuten directamente en el disfrute de los derechos humanos de las cubanas y cubanos. En consecuencia, la Relatora hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos a levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Cuba.

La presentación del Informe ante el Consejo de Derechos Humanos servirá de plataforma para el debate sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos y, en particular, sobre sus efectos en nuestro pueblo.

Cuba reafirma su compromiso con la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, de naturaleza universal y no discriminatoria.