 Constituyen en Camagüey Red Juvenil Comunitaria

Camagüey- En la provincia de Camagüey fue constituida la Red Juvenil Comunitaria, un proyecto que lidera la Unión de Jóvenes Comunistas, en correspondencia con las directrices del programa de gobierno que incluyen el trabajo político, tareas económicas y del ámbito social.

Con esa iniciativa, líderes comunitarios de los trece municipios de ese territorio llegarán a los consejos populares y será decisiva la participación de las organizaciones de masas con el fin de fortalecer el trabajo social en cada barrio.

Como en muchas otras oportunidades en los tiempos actuales, los jóvenes cubanos son protagonistas de muchas tareas que tienen como propósito fundamental garantizar el desarrollo de toda la sociedad por el bien común de todos.

La creación de la Red Juvenil Comunitaria en Camagüey es un paso sumamente importante para garantizar una adecuada articulación entre las organizaciones juveniles, los actores sociales y el sistema político y de gobierno, lo cual redundará en mejores prácticas para la atención al trabajo social en las comunidades fuera del ámbito institucional.

Durante la presentación del proyecto, Juan Carlos Blanco Lores, miembro del Buró Provincial de la UJC, destacó que este es el resultado de un esfuerzo conjunto de las diferentes organizaciones estudiantiles, que también suma a profesionales de la educación, a trabajadores sociales, a promotores culturales, a jóvenes emprendedores, además de un grupo de organismos e instituciones.

Según los objetivos de la Red, varios proyectos comunitarios tendrán un alcance mayor y, en el contexto actual, contempla acciones relacionadas con la batalla ideológica, la defensa de la nación, la producción de alimentos, la situación energética, la atención a los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, la recreación y la formación de valores, entre otros.

Durante el próximo mes de mayo se presentará la Red Juvenil Comunitaria en los trece municipios de la provincia, un hecho calificado por las máximas autoridades políticas y de gobierno de la provincia como un suceso histórico y muy necesario en momentos donde se arrecian las campañas enemigas para desacreditar a la Revolución cubana; de ahí que este movimiento juvenil llegue a las comunidades camagüeyanas con ideas útiles y renovadoras que favorezcan la solución de problemas sociales.