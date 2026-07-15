Televisión Camagüey brilla en los premios provinciales de la UPEC

Camagüey.- En la jornada de celebración por el Aniversario 63 de la UPEC, nuestro colectivo tuvo motivos de sobra para enorgullecerse. Desde el Parque Agramonte, dos talentos de nuestra casa demostraron una vez más que el periodismo camagüeyano se hace con corazón y profesionalismo.

Periodismo audiovisual

El premio fue para María del Carmen Fuentes Pérez, cuya mirada sensible y narrativa visual impecable han llevado nuestras historias a otro nivel. Su trabajo refleja el alma de Camagüey a través de la pantalla.

Periodismo Gráfico

La cámara de Leannys Cedeño Blanco sigue capturando instantes que trascienden. Con su ojo certero y su pasión por el fotoperiodismo, se alzó con el galardón, poniendo en alto el nombre de nuestra televisión.

Ambos profesionales recibieron el Premio Provincial de Periodismo «Pisto Manchego» por la Obra del Año.

¡Felicidades, María del Carmen y Leannys!

Son ejemplos de que el buen periodismo se construye día a día, con entrega y amor por lo que hacemos.