Recibe Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey condición de Vanguardia Nacional

Camagüey- Con un valioso aporte a las estrategias de desarrollo local, al fortalecimiento de la empresa estatal socialista con producciones para varios destinos, la empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey alcanzó la condición de Vanguardia Nacional del Sindicato de trabajadores de la alimentaria y la pesca.

Al recibir por cuarta ocasión tan alto estímulo que otorga la Central de Trabajadores de Cuba, se destacó el protagonismo de varias Unidades Empresariales de Base que actualmente buscan diversas alternativas para garantizar los procesos productivos.

El colectivo fue el primero en el territorio agramontino en cumplir con el pago del aporte a la Patria, y el movimiento sindical se encuentra enfrascado en consolidar el trabajo con los jóvenes, la atención a los jubilados y el control de los recursos.

Liuven Veloz, director de la Ember en Camagüey, resaltó la participación colectiva de los trabajadores en el movimiento de la ANIR para buscar soluciones a las roturas de piezas y equipos, al cambio de la matriz energética para suplir el déficit de generación de electricidad y la captación de divisas para recuperar capacidades productivas y ganar en autonomía.

La ocasión fue propicia para firmar a favor de la paz, la defensa de la patria y demostrar que Cuba no se rinde ante las amenazas del enemigo.

Varios trabajadores también fueron reconocidos por sus resultados, ejemplo de que cada reto fue vencido con el esfuerzo humano.