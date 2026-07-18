Cineastas defienden en Cuba valor del cine independiente

Holguín.- Realizadores participantes en el XX Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara resaltaron hoy aquí el valor de la animación y la ficción independientes como herramientas de emancipación cultural para el Sur Global.

Durante una conferencia de prensa en el Hotel Plaza Colón, los directores Daniel y David Zamora Xiqués presentaron el cortometraje animado *Adagio*, pieza que propone una visión distópica del futuro a partir de proyectos nacidos en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro. Por su parte, el realizador Aldo Daniel Luberta expuso detalles sobre «Tres Tres Tres», obra en dos dimensiones basada en «La divina comedia», con la cual rinde homenaje a la tradición de los Estudios de Animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

En el apartado transmedia destacó «Titoverse: Génesis», primer capítulo de una serie que incluye videojuegos y literatura. Su director, Daniel Martín Subiaut, afirmó que la producción busca consolidar superhéroes propios en Latinoamérica frente a los modelos extranjeros.

La muestra de ficción incluyó «La flor de Prángana», del realizador Jorge Molina, así como los cortometrajes «Te doy mi voz» y «La lata», de la cineasta María Karla Recio, filmados con teléfonos celulares y bajo presupuesto como muestra de la voluntad comunitaria.

Finalmente, el director Pablo A. Tonatiuh Álvarez compartió los desafíos de su largometraje «La llamada», tras ratificar las complejidades de la creación independiente y el valor del festival de Gibara para completar el ciclo de comunicación con los espectadores.