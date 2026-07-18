Abanderada delegación cubana a Juegos Centrocaribes 2026

La Habana.- La delegación cubana a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 fue abanderada oficialmente hoy aquí, a pocos días de iniciarse la justa deportiva. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, entregó la enseña nacional a Leyanis Pérez y el luchador Luis Orta.

La pesista Mari Félix Sarría, doble medallista mundial de la máxima categoría, leyó el compromiso de la comitiva, en la que prometió entrega total en cada escenario competitivo.

En nombre de los 362 deportistas que competirán en 501 pruebas, el pesista Otto Oñate y la nadadora Andrea Becali depositaron una ofrenda floral en la base del Monumento a José Martí.

Por su parte, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meybis Estévez, recordó la hazaña del Cerro Pelado (1966) y expresó el reconocimiento a los atletas que se han preparado en condiciones muy complejas como consecuencia del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos.

Momento especial fue cuando el exluchador Mijaín López, quíntuple campeón olímpico, fue anunciado como el primer cubano seleccionado como embajador de la marca país, por sus relevantes méritos y ejemplo de consagración y sacrificio.

La actividad estuvo presidida además por el vicepresidente Manuel Marrero y el titular del Instituto cubano de Deportes (Inder), Osvaldo Vento, entre otros.

Posteriormente una docena de integrantes del contingente atlético recibieron sus carnets como miembros de la UJC, y la canoista Yarisleidis Cirilo su título de graduada universitaria.

Foto: Abel Rojas Barallobre