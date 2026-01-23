Camagüey abre espacio para el teatro (+ video)

Camagüey- En ocasión del Día del Teatro Cubano, los estudiantes de la especialidad de Teatro de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre realizaron su habitual descarga cultural, como cada tercer miércoles de mes, esta vez con un matiz especial que rindió homenaje a la tradición escénica nacional.

La jornada, reunió a alumnos y profesores en un espacio de creación colectiva donde se presentaron fragmentos de obras emblemáticas del repertorio cubano, entre ellas pasajes de La Trilogía del Teatro Cubano de Abelardo Estorino y escenas inspiradas en Contigo pan y cebolla de Héctor Quintero.

Los estudiantes asumieron roles protagónicos en la representación, recreando personajes que reflejaban el típico solar cubano, con su diversidad de voces, conflictos y humor popular. Profesores y alumnos coincidieron en que el teatro, más que un arte, ha sido en Cuba un medio de resistencia cultural y de afirmación identitaria, capaz de dialogar con la realidad social y política de cada época.

Con esta celebración, la Academia Vicentina de la Torre ratifica su papel como semillero de artistas comprometidos con la cultura nacional, y como escenario donde se mantiene viva la pasión por el teatro, ese arte que en Cuba ha sido siempre voz del pueblo y herramienta de transformación social.